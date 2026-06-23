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У Навроцкого сообщили, что будет с орденом, отобранным у Зеленского

00:40 23.06.2026 Вт
2 мин
Награду больше никому не смогут вручить
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)

Орден Белого Орла, которого лишил президента Владимира Зеленского польский лидер Кароль Навроцкий, будет передан на хранение в Канцелярию президента Польши. Награду уже получили по почте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Польши Рафала Лескевича в интервью Polsat News.

По его словам, возвращенный орден уже поступил в Канцелярию президента.

"Действительно, орден был возвращен. Сегодня мы получили его в Канцелярии президента", - заявил Лескевич.

Он пояснил, что награда останется на хранении, поскольку является высшей государственной наградой Польши. Удостоверение к ордену утратит силу, а саму награду вместе с документом передадут в архив Канцелярии президента.

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Кроме того, пресс-секретарь польского лидера выразил уверенность, что ситуация вокруг ордена не приведет к дальнейшему обострению отношений между Варшавой и Киевом.

"К тому же президент Кароль Навроцкий четко заявил в своем заявлении, опубликованном Канцелярией президента в пятницу, что лишение ордена Белого орла не направлено против украинцев, что на самом деле Россия является врагом Украины, всей свободной Европы и свободного мира", - цитирует издание Лескевича.

Почему Зеленского лишили ордена

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей и старейшей государственной награды страны, которую вручают за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед государством.

В Варшаве объяснили это решение тем, что одно из украинских подразделений было названо в честь героев УПА, что возмутило представителей Польши, учитывая историческое прошлое.

Как известно, поляки выступают против героизации организаций УПА и ОУН, связывая это с Волынской трагедией 1943-1944 годов.

Отметим, что вслед за Зеленским от награды отказались его предшественники. Впоследствии президент решил отправить награду в Польшу по почте, что возмутило Кароля Навроцкого.

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