У Навроцкого сообщили, что будет с орденом, отобранным у Зеленского

По его словам, возвращенный орден уже поступил в Канцелярию президента.

"Действительно, орден был возвращен. Сегодня мы получили его в Канцелярии президента", - заявил Лескевич.

Он пояснил, что награда останется на хранении, поскольку является высшей государственной наградой Польши. Удостоверение к ордену утратит силу, а саму награду вместе с документом передадут в архив Канцелярии президента.

Кроме того, пресс-секретарь польского лидера выразил уверенность, что ситуация вокруг ордена не приведет к дальнейшему обострению отношений между Варшавой и Киевом.

"К тому же президент Кароль Навроцкий четко заявил в своем заявлении, опубликованном Канцелярией президента в пятницу, что лишение ордена Белого орла не направлено против украинцев, что на самом деле Россия является врагом Украины, всей свободной Европы и свободного мира", - цитирует издание Лескевича.

Почему Зеленского лишили ордена

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей и старейшей государственной награды страны, которую вручают за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед государством.