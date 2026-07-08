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Навроцкий встретился с Зеленским и объяснил, почему Польша должна говорить с Украиной

12:00 08.07.2026 Ср
2 мин
Сегодня может состояться еще одна встреча президентов двух стран
aimg Валерий Ульяненко
Навроцкий встретился с Зеленским и объяснил, почему Польша должна говорить с Украиной Фото: Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий (Getty Images)
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Польша и Украина должны поддерживать диалог, несмотря на исторические споры, ведь имеют общего врага - Россию.

Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Польский лидер рассказал, что уже имел "вежливый разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне и не исключает новой встречи сегодня, 8 июля.

"Мне кажется вполне естественным, что государства-соседи, имеющие общего врага - Российскую Федерацию, - поддерживают диалог, независимо от определенных двусторонних противоречий", - отметил Навроцкий.

Он добавил, что Украина сейчас находится в состоянии войны с Россией. Польша на протяжении многих веков также конфликтовала с этим государством, и именно это является общей точкой отсчета для понимания нынешней ситуации.

Позиция по историческим спорам

В то же время президент Польши подчеркнул, что его взгляды на исторические вопросы остаются неизменными.

"Польша, и, как я считаю, вся Европа, не может мириться с чествованием воинов УПА, которых в Польше считают ответственными за гибель 120 тысяч поляков. Однако это не исключает нашего диалога. Это естественная вещь в дипломатии", - сказал он.

Советник украинского президента Дмитрий Литвин рассказал журналистам, что вчера вечером лидеры Украины и Польши имели недолгий разговор. Они договорились, что сегодня попытаются согласовать графики для проведения еще одной встречи.

Напомним, между Украиной и Польшей обострились отношения после того, как Владимир Зеленский подписал указ о присвоении одному из украинских подразделений почетного наименования "имени Героев УПА".

Кроме того, в Канцелярии Кароля Навроцкого негативно отреагировали на инициативу Зеленского по созданию Национального пантеона. Там заявили, что такой законопроект носит "эскалационный характер".

В свою очередь глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава не согласится поддержать вступление Украины в ЕС, если украинские власти и дальше будут чествовать отдельных исторических фигур.

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