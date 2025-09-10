Навроцький зробив заяву щодо порушення повітряного простору Польщі дронами

Безпека Польщі є найвищим пріоритетом та вимагає тісної співпраці як в середині країни, так і з міжнародними партнерами.
Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"З моменту порушення польського повітряного простору (російськими дронами – ред.) я постійно контактую з віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони та найвищим командуванням Збройних сил Польщі. Я брав участь у брифінгу в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі", - зазначив Навроцький.
Він також повідомив, що незабаром проведе брифінг у Бюро національної безпеки, у якому також візьме участь і прем'єр-міністр країни Дональд Туск.
"Безпека нашої батьківщини є нашим найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці, зокрема, з міжнародними партнерами", - додав президент Польщі.
Варто зазначити, що у своїй заяві Навроцький не повідомив, що мова йде саме про російські дрони.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 10 вересня, російські ударні дрони типу "Шахед" масово порушили повітряний простір Польщі. Узв'язку з інцидентом наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.
Також в Польщі закрили повітряний простір чотирьох аеропортів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вислухав звіт оперативного командувача армії та скликав екстрене засідання уряду.
Варто зазначити, що ворожі безпілотники і раніше порушували повітряний простір Польщі, однак це були випадки з одним-двома дронами, які не несли небезпеки.