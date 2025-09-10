Навроцкий сделал заявление о нарушении воздушного пространства Польши дронами

"С момента нарушения польского воздушного пространства (российскими дронами - ред.) я постоянно контактирую с вице-премьер-министром, министром национальной обороны и высшим командованием Вооруженных сил Польши. Я участвовал в брифинге в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши", - отметил Навроцкий.

Он также сообщил, что вскоре проведет брифинг в Бюро национальной безопасности, в котором также примет участие и премьер-министр страны Дональд Туск.

"Безопасность нашей родины является нашим наивысшим приоритетом и требует тесного сотрудничества, в частности, с международными партнерами", - добавил президент Польши.

Стоит отметить, что в своем заявлении Навроцкий не сообщил, что речь идет именно о российских дронах.