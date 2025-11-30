Навроцький скасував зустріч з Орбаном після його візиту до Путіна

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив скасувати зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після його візиту до російського диктатора Володимира Путіна.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.
У середу, 3 грудня, Навроцький вирушить з дводенним візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи.
У четвер польський президент у супроводі дружини мав здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з Орбаном.
За словами Пшидача, Навроцький послідовно виступає за пошук реальних шляхів припинення війни в Україні, спровокованої Росією.
"Посилаючись у своїй політиці на спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарних дій, також у сфері енергетики, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі", зазначив він.
Пшидач додав, що на зустрічі разом з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини Навроцький буде обговорювати питання безпеки та співпраці в регіоні Центральної Європи.
Нагадаємо, 28 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Під час зустрічі Орбан заявив, що Угорщина готова надати майданчик для переговорів щодо України.
Путін, своєю чергою, не виключив, що переговори Росії та США призведуть до проведення "мирного саміту" в угорському Будапешті.
Окрім того, пізніше угорський прем'єр заявив, що завершити війну можливо лише через повернення України до статусу "буферної держави". Також він звинуватив європейських лідерів у нібито прагненні продовжувати конфлікт заради фінансової вигоди.