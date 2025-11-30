Навроцький скасував зустріч з Орбаном після його візиту до Путіна

У середу, 3 грудня, Навроцький вирушить з дводенним візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи.

У четвер польський президент у супроводі дружини мав здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з Орбаном.

За словами Пшидача, Навроцький послідовно виступає за пошук реальних шляхів припинення війни в Україні, спровокованої Росією.

"Посилаючись у своїй політиці на спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарних дій, також у сфері енергетики, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі", зазначив він.

Пшидач додав, що на зустрічі разом з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини Навроцький буде обговорювати питання безпеки та співпраці в регіоні Центральної Європи.