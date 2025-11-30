Навроцкий отменил встречу с Орбаном после его визита к Путину

В среду, 3 декабря, Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы.

В четверг польский президент в сопровождении жены должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с Орбаном.

По словам Пшидача, Навроцкий последовательно выступает за поиск реальных путей прекращения войны в Украине, спровоцированной Россией.

"Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", отметил он.

Пшидач добавил, что на встрече вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в регионе Центральной Европы.