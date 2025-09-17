UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Навроцький розраховує на розміщення ядерної зброї в Польщі

Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Польщі Кароль Навроцький підтримує розміщення ядерної зброї у своїй країні та розраховує у цьому на Францію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Навроцький заявив в інтерв’ю LCI.

Відповідаючи на запитання, чи сподівається він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі, Навроцький сказав, що "Польща має бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї".

"Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується", - зазначив польський президент.

Він наголосив, що хоче зробити все, що забезпечить Польщі гарантії безпеки. 

"Можливо, ще зарано про це говорити. Але якщо ви запитаєте мене, чи повинна Польща брати участь у ядерному розподілі, я, звичайно, скажу "так", - додав Навроцький.

Франція готова розмістити ядерну зброю у Європі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" Сполучених Штатів Америки у Європі.

Також ЗМІ повідомляли, що Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що почав стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької ядерної зброї.

ПольщаЯдерна зброяКароль Навроцький