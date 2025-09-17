Навроцкий рассчитывает на размещение ядерного оружия в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий поддерживает размещение ядерного оружия в своей стране и рассчитывает в этом на Францию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Навроцкий заявил в интервью LCI.
Отвечая на вопрос, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше, Навроцкий сказал, что "Польша должна быть приобщена к программе по размещению ядерного оружия".
"Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и базируется", - отметил польский президент.
Он подчеркнул, что хочет сделать все, что обеспечит Польше гарантии безопасности.
"Возможно, еще рано об этом говорить. Но если вы спросите меня, должна ли Польша участвовать в ядерном распределении, я, конечно, скажу "да", - добавил Навроцкий.
Напомним, ранее мы сообщали, что Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" Соединенных Штатов Америки в Европе.
Также СМИ сообщали, что Франция может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начал стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского ядерного оружия.