Навроцкий рассчитывает на размещение ядерного оружия в Польше

Отвечая на вопрос, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше, Навроцкий сказал, что "Польша должна быть приобщена к программе по размещению ядерного оружия".

"Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и базируется", - отметил польский президент.

Он подчеркнул, что хочет сделать все, что обеспечит Польше гарантии безопасности.

"Возможно, еще рано об этом говорить. Но если вы спросите меня, должна ли Польша участвовать в ядерном распределении, я, конечно, скажу "да", - добавил Навроцкий.