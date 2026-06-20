Навроцький назвав причину яка змусила його відібрати у Зеленського орден Білого Орла

Деталі рішення

Під час урочистостей до Національного дня Сілезького повстання Кароль Навроцький пояснив мотиви свого кроку.

Він зазначив, що польський народ не потрібно вчити, що таке війна та російська загроза, адже країна тривалий час виборювала свою незалежність.

"Ми горда польська нація, і в нас є больовий поріг, коли йдеться про питання, які стосуються нас та наших союзників. І цей больовий поріг було перевищено, саме тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла", - заявив Навроцький.

Він додав, що за все XX століття Польща була вільною лише 31 рік, а в інші періоди стримувала тоталітарні режими та радянських колонізаторів.