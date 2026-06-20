Навроцкий назвал причину, которая заставила его отобрать у Зеленского орден Белого Орла

Президента Украины Владимира Зеленского лишили высшей польской государственной награды из-за того, что действия украинского руководства превысили "порог боли" Варшавы.
Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
Во время торжеств, посвященных Национальному дню Силезского восстания, Кароль Навроцкий объяснил мотивы своего шага.
Он отметил, что польский народ не нужно учить, что такое война и российская угроза, ведь страна долгое время боролась за свою независимость.
"Мы - гордая польская нация, и у нас есть болевой порог, когда речь идет о вопросах, касающихся нас и наших союзников. И этот болевой порог был превышен, именно поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла", - заявил Навроцкий.
Он добавил, что за весь XX век Польша была свободной лишь 31 год, а в остальные периоды сдерживала тоталитарные режимы и советских колонизаторов.
Напомним, ранее вокруг этой награды разгорелся дипломатический скандал. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за разногласий по вопросам исторической памяти и УПА.
В ответ на этот шаг украинский лидер заявил, что награда считалась адресованной всему украинскому народу и армии, однако он решил вернуть ее Варшаве. Владимир Зеленский официально отправил свой Орден Белого Орла обратно в Польшу "Новой почтой".
Кроме того, решение польской стороны вызвало реакцию и среди других украинских чиновников. В частности, глава Офиса президента Кирилл Буданов назвал действия Варшавы спекуляцией и в знак солидарности отказался от своей польской награды - Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".