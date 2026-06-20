Подробности решения

Во время торжеств, посвященных Национальному дню Силезского восстания, Кароль Навроцкий объяснил мотивы своего шага.

Он отметил, что польский народ не нужно учить, что такое война и российская угроза, ведь страна долгое время боролась за свою независимость.

"Мы - гордая польская нация, и у нас есть болевой порог, когда речь идет о вопросах, касающихся нас и наших союзников. И этот болевой порог был превышен, именно поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла", - заявил Навроцкий.

Он добавил, что за весь XX век Польша была свободной лишь 31 год, а в остальные периоды сдерживала тоталитарные режимы и советских колонизаторов.