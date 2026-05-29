Навроцький через УПА захотів забрати у Зеленського найвищу нагороду Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький розглядає позбавлення Зеленського найвищого державного ордену - через указ про присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24.
26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА". Підставою стало зразкове виконання підрозділом бойових завдань.
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що розглядає можливість позбавити Зеленського найвищої державної нагороди республіки.
Своє рішення він назвав принциповою позицією.
"Я оцінюю цей крок дуже критично, і він демонструє неготовність Києва до вступу в ЄС", - заявив Навроцький.
Тим часом ця заява Навроцького - не перший його різкий крок щодо теми УПА. Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Польщі закликав ввести кримінальну відповідальність за демонстрацію символіки ОУН-УПА після скандалу на концерті Макса Коржа у Варшаві.
Нагадаємо, що Сейм Польщі зрештою відхилив президентський "антибандерівський" законопроект - 244 депутати проголосували проти нього, 198 були за.