Навроцкий из-за УПА захотел забрать у Зеленского высшую награду Польши из-за УПА

Президент Польши Кароль Навроцкий рассматривает лишение Зеленского высшего государственного ордена - из-за указа о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.
26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" почетного наименования "имени Героев УПА". Основанием стало образцовое выполнение подразделением боевых задач.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что рассматривает возможность лишить Зеленского высшей государственной награды республики.
Свое решение он назвал принципиальной позицией.
"Я оцениваю этот шаг очень критично, и он демонстрирует неготовность Киева к вступлению в ЕС", - заявил Навроцкий.
Тем временем это заявление Навроцкого - не первый его резкий шаг относительно темы УПА. Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Польши призвал ввести уголовную ответственность за демонстрацию символики ОУН-УПА после скандала на концерте Макса Коржа в Варшаве.
Напомним, что Сейм Польши в конце концов отклонил президентский "антибандеровский" законопроект - 244 депутата проголосовали против него, 198 были за.