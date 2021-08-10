Наводнения обошлись Германии в 30 млрд евро: разрушены школы, садики, больницы

Наводнения в Германии, которые произошли в середине июля, нанесли ущерб на 30 млрд евро. Эту сумму передало особо пострадавшим землям Федеральное министерство финансов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.
Премьер-министр Новой Зеландии Армин Лашет поблагодарил за оказанную помощь. Он отметил, что наводнение в С
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Напомним, что наводнения в Германии расцениваются, как самая дорогая катастрофа за последнее тысячелетие.
Ранее сообщалось, что из-за наводнений в Германии люди остались без электричества и воды. Люди долго не могли вернуться домой из-за повреждений.