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Наводнения обошлись Германии в 30 млрд евро: разрушены школы, садики, больницы

Автор: Наталья Скороход

Наводнения в Германии, которые произошли в середине июля, нанесли ущерб на 30 млрд евро. Эту сумму передало особо пострадавшим землям Федеральное министерство финансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

Премьер-министр Новой Зеландии Армин Лашет поблагодарил за оказанную помощь. Он отметил, что наводнение в С

более 1

Напомним, что наводнения в Германии расцениваются, как самая дорогая катастрофа за последнее тысячелетие.

Ранее сообщалось, что из-за наводнений в Германии люди остались без электричества и воды. Люди долго не могли вернуться домой из-за повреждений.

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