ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Наводнения в Германии могут стать самой дорогой катастрофой для страны в этом тысячелетии

Новина українською →
Среда 28 июля 2021 09:10
Наводнения в Германии могут стать самой дорогой катастрофой для страны в этом тысячелетии Фото: наводнения в Германии - самая дорогая катастрофа тысячелетия (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Две недели назад на запад Германии обрушились сильные наводнения. Убытки в результате природной катастрофы, по оценкам немецких страховых компаний, могут составить до 5,5 миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Общегерманское объединение страховых компаний (GDV) опубликовало во вторник обновленную оценку. Ущерб может составить до 5,5 млрд евро.

Первоначально немецкие страховые компании ожидали убытков в размере 4-5 миллиардов евро, так как не были учтены потери застрахованного имущества в Баварии и Саксонии. Страховые возмещения в этих федеральных землях составят, по оценкам, от 5 до 10 процентов от общей суммы.

Одним только автостраховщикам придется компенсировать ущерб в размере до 200 миллионов евро, так как в результате непогоды пришли в негодность или были повреждены водой около 40 тысяч автомобилей

До сих пор рекордным был 2002 год, когда произошло так называемое "наводнение века" на Эльбе и Дунае в восточной части Германии. Тогда страховые выплаты в связи с паводком составили 4,5 миллиарда евро.

Напомним, к утру 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия наводнение
NEWS
В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19
В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам