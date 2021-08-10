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Повені обійшлися Німеччині в 30 млрд євро: зруйновані школи, садки, лікарні

Автор: Наталья Скороход

Повені в Німеччині, які відбулися в середині липня, завдали збитків на 30 млрд євро. Цю суму передало особливо постраждалим землям Федеральне міністерство фінансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Армін Лашет подякував за надану допомогу. Він зазначив, що повінь в

понад 150

Нагадаємо, що повені в Німеччині розцінюються, як найдорожча катастрофа за останнє тисячоліття.

Раніше повідомлялося, що через повені в Німеччині люди залишилися без електрики і води. Люди довго не могли повернутися додому через пошкодження.

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