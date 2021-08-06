Германия выделит 10 млрд евро на восстановление пострадавших от наводнений регионов
Правительство Германии выделит на восстановление пострадавших в результате наводнения регионов 10 млрд евро. Сумму выделят пополам регионы и федеральные власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
В перспективе объем средств может быть увеличен. Большая часть денег пойдет на восстановление инфраструктуры.
После прошлого сильного наводнения в Германии, которое было в 2013 году, пакет помощи составил 8 млрд евро, из которых понадобилось лишь 6 млрд евро.
В отличие от помощи во время наводнения 2013 года, сумма не будет предоставлена немедленно. Однако, по данным Министерства финансов, фонд ежегодно будет пополняться по мере необходимости.
Правительство в Берлине и местные земельные правительства не хотят, чтобы миллиарды евро оставались неиспользованными в течение многих лет.
Напомним, число погибших в результате разрушительного наводнения в западной Германии и Бельгии возросло до 170 человек. В Германии в результате наводнения, ставшего крупнейшим стихийным бедствием за более чем полвека, погибли 180 человек.