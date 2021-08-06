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Германия выделит 10 млрд евро на восстановление пострадавших от наводнений регионов

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Германия, Пятница 06 августа 2021 20:12
Германия выделит 10 млрд евро на восстановление пострадавших от наводнений регионов Фото: Германия выделит 10 млрд евро на восстановление пострадавших от наводнений регионов (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Правительство Германии выделит на восстановление пострадавших в результате наводнения регионов 10 млрд евро. Сумму выделят пополам регионы и федеральные власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

В перспективе объем средств может быть увеличен. Большая часть денег пойдет на восстановление инфраструктуры.

После прошлого сильного наводнения в Германии, которое было в 2013 году, пакет помощи составил 8 млрд евро, из которых понадобилось лишь 6 млрд евро.

В отличие от помощи во время наводнения 2013 года, сумма не будет предоставлена ​​немедленно. Однако, по данным Министерства финансов, фонд ежегодно будет пополняться по мере необходимости.

Правительство в Берлине и местные земельные правительства не хотят, чтобы миллиарды евро оставались неиспользованными в течение многих лет.

Напомним, число погибших в результате разрушительного наводнения в западной Германии и Бельгии возросло до 170 человек. В Германии в результате наводнения, ставшего крупнейшим стихийным бедствием за более чем полвека, погибли 180 человек.

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