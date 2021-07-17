Наводнение в Германии и Бельгии: число жертв возросло до 125

Спасатели Германии и Бельгии продолжают бороться с последствиями наводнений. В результате погибло 125 человек, десятки людей пропали без вести и остались без дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Кроме Германии от наводнений пострадала и Бельгия. Страна подтвердила гибель 20 человек, еще 20 пропали без вести. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден сообщила, что несколько плотин на реке Маас, которая протекает из Бельгии в Нидерланды, находятся под угрозой обрушения. Власти в южном голландском городе Венло эвакуировали 200 пациентов из больниц из-за надвигающейся угрозы реки.

Напомним, что из-за наводнений Германия объявила режим военной катастрофы. Это значит, что военные могут направлять военную технику для борьбы с последствиями наводнений.

Ранее сообщалось, что в Бельгии ведутся спасательные работы и эвакуация населения.