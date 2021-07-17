RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Повінь у Німеччині та Бельгії: кількість жертв зросла до 125

Автор: Наталья Скороход

Рятувальники Німеччини та Бельгії продовжують боротися з наслідками повінь. В результаті загинуло 125 осіб, десятки людей зникли безвісти і залишилися без будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Крім Німеччини від повеней постраждала і Бельгія. Країна підтвердила загибель 20 осіб, ще 20 зникли безвісти. Міністр внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден повідомила, що кілька гребель на річці Маас, яка протікає з Бельгії в Нідерланди, знаходяться під загрозою обвалення. Влада в південному голландському місті Венло евакуювала 200 пацієнтів з лікарень через загрозу річки.

Нагадаємо, що через повені Німеччина оголосила режим військової катастрофи. Це означає, що військові можуть направляти військову техніку для боротьби з наслідками повеней.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії ведуться рятувальні роботи та евакуація населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
стихийное бедствие