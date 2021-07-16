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В Бельгии возросло число жертв наводнения. Продолжается эвакуация

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Бельгия, Пятница 16 июля 2021 05:23
В Бельгии возросло число жертв наводнения. Продолжается эвакуация Фото: в Бельгии 11 человек погибли в результате наводнения (twitter.com/MrJamesCosgrove)
Автор: Артур Родивилов

В Бельгии 11 человек погибли в результате наводнения. Эвакуация объявлена во всех муниципалитетах провинции Лимбург, эвакуируют жителей, живущих вблизи реки Маас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание La Libre.

Причиной наводнение стали ливни, которые привели к повышению воды сразу в нескольких реках.

Кроме того, наводнения захлестнули Нидерланды и Германию. Так, в голландской провинции Лимбург выпало от 100 до 200 мм осадков при норме в 80 мм. Эвакуировано около 500 домохозяйств.

Напомним, на западную и центральную часть Германии обрушился циклон Бернд, который принес с собой сильные ливни и привел к масштабным наводнениям

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