СБУ зірвала теракти проти ЗСУ у двох областях: 16-річна студентка готувала підрив колії

Вівторок 26 серпня 2025 13:20
СБУ зірвала теракти проти ЗСУ у двох областях: 16-річна студентка готувала підрив колії Фото: СБУ зірвала теракти проти ЗСУ у Хмельницькій та Дніпропетровській областях (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агенток РФ, які готували теракти проти українських військових у Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Обох завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, обіцяючи "легкі заробітки".

На Дніпропетровщині 19-річна жителька Павлограда намагалася підірвати службовий позашляховик українського воїна, сховавши саморобний вибуховий пристрій під колесом авто та встановивши телефонну камеру для фіксації вибуху.

У Хмельницькому 16-річна студентка готувала підрив залізничної колії, по якій мав пройти військовий ешелон ЗСУ.

Фото: СБУ зірвала теракти проти ЗСУ у Хмельницькій та Дніпропетровській областях (t.me/SBUkr)

Для контролю за рухом вантажу вона обладнала відеокамеру з віддаленим доступом для російських кураторів.

Обох затримали "на гарячому", вилучивши вибухові пристрої та смартфони з доказами контактів з представниками РФ.

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на терористичний акт) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ).

Агенткам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зауважимо, що у Херсоні співробітники СБУ затримали ворожого агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області.

Крім того, співробітники СБУ викрили ще двох російських агентів, які "зливали" дані про ЗСУ.

Війна в Україні Російська Федерація Служба безпеки України
