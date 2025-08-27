Наводив ракети РФ на об’єкти ЗСУ у п’яти областях: СБУ затримала ворожого агента

Служба безпеки України викрила та затримала на Київщині 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який за завданням російської ФСБ коригував удари по українських обʼєктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За матеріалами слідства, чоловік передавав координати аеродромів, підрозділів ППО та підприємств з виготовлення безпілотників у кількох областях країни.

За даними слідства, основною задачею фігуранта було визначення та передача координат військових аеродромів, комплексів ППО та виробничих майданчиків БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.

Виконуючи ворожі завдання, зловмисник проводив розвідку на місцях, наносив цілі на онлайн-картах і готував "звітні" матеріали для кураторів із РФ.

Фото: СБУ затримала агента ФСБ, який коригував повітряні удари по Україні (Getty Images)

Одночасно агент збиравав відомості через знайомих - під час начебто дружніх розмов він випитував інформацію про місця дислокації та переміщення техніки.

Співробітники СБУ викрили його під час виконання нового завдання - зйомки наслідків недавнього ворожого "прильоту" на Київщині.

Після цього спецслужба вжила заходів із захисту вразливих локацій сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими доказами, що свідчать про систематичну передачу розвідданих представникам ФСБ.

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави; йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.