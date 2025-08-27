Наводив ракети РФ на об’єкти ЗСУ у п’яти областях: СБУ затримала ворожого агента
Служба безпеки України викрила та затримала на Київщині 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який за завданням російської ФСБ коригував удари по українських обʼєктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За матеріалами слідства, чоловік передавав координати аеродромів, підрозділів ППО та підприємств з виготовлення безпілотників у кількох областях країни.
За даними слідства, основною задачею фігуранта було визначення та передача координат військових аеродромів, комплексів ППО та виробничих майданчиків БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.
Виконуючи ворожі завдання, зловмисник проводив розвідку на місцях, наносив цілі на онлайн-картах і готував "звітні" матеріали для кураторів із РФ.
Одночасно агент збиравав відомості через знайомих - під час начебто дружніх розмов він випитував інформацію про місця дислокації та переміщення техніки.
Співробітники СБУ викрили його під час виконання нового завдання - зйомки наслідків недавнього ворожого "прильоту" на Київщині.
Після цього спецслужба вжила заходів із захисту вразливих локацій сил оборони.
Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими доказами, що свідчать про систематичну передачу розвідданих представникам ФСБ.
Що загрожує
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави; йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
Росіяни вербують українців
Зауважимо, що у Херсоні співробітники СБУ затримали ворожого агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області.
Крім того, співробітники СБУ викрили ще двох російських агентів, які "зливали" дані про ЗСУ.