Наводив ракети РФ на об’єкти ЗСУ у п’яти областях: СБУ затримала ворожого агента

Середа 27 серпня 2025 11:47
Наводив ракети РФ на об'єкти ЗСУ у п'яти областях: СБУ затримала ворожого агента
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безпеки України викрила та затримала на Київщині 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який за завданням російської ФСБ коригував удари по українських обʼєктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За матеріалами слідства, чоловік передавав координати аеродромів, підрозділів ППО та підприємств з виготовлення безпілотників у кількох областях країни.

За даними слідства, основною задачею фігуранта було визначення та передача координат військових аеродромів, комплексів ППО та виробничих майданчиків БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.

Виконуючи ворожі завдання, зловмисник проводив розвідку на місцях, наносив цілі на онлайн-картах і готував "звітні" матеріали для кураторів із РФ.



Одночасно агент збиравав відомості через знайомих - під час начебто дружніх розмов він випитував інформацію про місця дислокації та переміщення техніки.

Співробітники СБУ викрили його під час виконання нового завдання - зйомки наслідків недавнього ворожого "прильоту" на Київщині.

Після цього спецслужба вжила заходів із захисту вразливих локацій сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими доказами, що свідчать про систематичну передачу розвідданих представникам ФСБ.

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави; йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Росіяни вербують українців

Зауважимо, що у Херсоні співробітники СБУ затримали ворожого агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області.

Крім того, співробітники СБУ викрили ще двох російських агентів, які "зливали" дані про ЗСУ.

Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
