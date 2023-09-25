ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наводив ракети на оборонний завод в Запоріжжі. Агент РФ отримав довічне ув'язнення

Запоріжжя, Понеділок 25 вересня 2023 16:55
UA EN RU
Наводив ракети на оборонний завод в Запоріжжі. Агент РФ отримав довічне ув'язнення Фото: агент РФ наводив ракети на завод в Запоріжжі та отримав довічне ув'язнення (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

Довічне ув’язнення отримав зрадник, який наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримав агент фсб, який коригував ракетні удари рф по військовій та критичній інфраструктурі Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали його під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року.

За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу.

"Крім того, він скоригував серію повітряних атак агресора на об’єкти енергетичного комплексу області. Після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків «прильотів» та передачі окупантам відповідного "звіту", - розповіли у відомстві.

Як встановило розслідування, зловмисник був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомлялося, раніше контррозвідники СБУ внаслідок багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ. Затримано російських агентів, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецназівців СБУ.

Крім того, СБУ назвала імена зрадників, які вступили до лав "МВД РФ" в Запорізькій області.


Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Запоріжжя
NEWS
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою