Наводил ракеты на оборонный завод в Запорожье. Агент РФ получил пожизненное заключение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненный срок заключения получил агент ФСБ, корректировавший ракетные удары РФ по военной и критической инфраструктуре Запорожья", - говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали его во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года.

По данным следствия, злоумышленником оказался работником местного оборонного предприятия, наводивший российские ракеты на производственные цеха завода.

"Кроме того, он скорректировал серию воздушных атак агрессора на объекты энергетического комплекса области. После вражеских ударов российский агент выходил на местность для фиксации последствий прилетов и передачи оккупантам соответствующего "отчета", - рассказали в ведомстве.

Как установило расследование, злоумышленник был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщалось, ранее контрразведчики СБУ в результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализовали агентурную сеть ФСБ РФ. Задержаны российские агенты, готовившие теракты против командования ВСУ и спецназовцев СБУ.

Кроме того, СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Запорожской области.