СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Запорожской области

​​ Служба безопасности идентифицировала ряд предателей на временно оккупированной территории Запорожской области. Речь идет о коллаборантах, вступивших в ряды так называемого "МВД РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как информируют правоохранители, речь идет о лицах, которые присоединились к созданному оккупантами "главного управления мвд по Запорожской области", 17 из них уже объявили о подозрении.

Так, одним из руководителей псевдооргана назначен бывший охранник депутата-предателя Евгений Балицкий, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе.

Указано, что так называемое "МВД" подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяют репрессии, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам.

Кроме того, зафиксированы факты похищения людей, к которым затем совершали насилие или угрожали физической расправой.

Также коллаборанты незаконно проникают в помещения местных жителей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию, где похищают деньги, бытовую технику и другие личные вещи владельцев.

Также фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей, в том числе фермеров, за возможность вести коммерческую деятельность.

СБУ назвала имена некоторых коллаборантов, которые вошли в "руководящий состав" оккупационного органа, а именно:

Селиванов А. С. - заместитель начальника "областного" управления;

Кошель А. В. - "начальник" Мелитопольского межрайонного управления;

Чудак В. В. - "начальник" Каменка-Днепровского райотдела;

Ракитянский С. А. - "первый заместитель" Бердянского горотдела;

Орлов В. В. - "начальник отдела уголовного розыска" Мелитопольского межрайонного управления;

Алипов А. Е. - "заместитель начальника" Токмакского райотдела;

Шопов С. П. - начальник "Народной милиции" во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;

Метленко Ю. В. - "начальник паспортного стола" Токмакского межрайонного отдела;

Михеев В. В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь".

Фото: СБУ назвала имена предателей, которые вступили в ряды "МВД РФ" в Запорожской области (ssu.gov.ua)

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно правоохранители собрали данные о еще трех коллаборантах, которых РФ назначила "руководителями" в Херсонской области.

Также Служба безопасности разоблачила нескольких хакеров, действовавших против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.

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