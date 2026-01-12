Наводив ракети на казарми курсантів: СБУ викрила "крота" ФСБ у військовому інституті

За даними СБУ, зрадником виявився курсант одного з українських військових вишів, якого російська спецслужба завербувала через Telegram-канал із пошуку "легких заробітків".

Передавав координати казарм і навчальних корпусів

Як встановило розслідування, за завданням ФСБ фігурант мав скоригувати ракетний удар по об’єктах освітнього закладу. Серед цілей, координати яких він готував для ворога, були:

навчальні корпуси,

курсантські казарми,

тренувальні пункти на полігонах інституту,

оборонні підприємства регіону.

Крім того, агент підготував погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах.

Затримали під час підготовки "звіту" для ФСБ

Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ затримали зловмисника безпосередньо на території вишу - в момент, коли він формував агентурний "звіт" з координатами для повітряної атаки.

Для збору розвідданих фігурант приховано фотографував навчальні об’єкти та виробничі цехи підприємств українського оборонно-промислового комплексу, де курсанти проходили виїзні заняття.

Вирок суду

Під час обшуків у зрадника вилучили смартфон із доказами роботи на фсб. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Розслідування проводилося за сприяння командування військового інституту та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.