RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Наводил ракеты на казармы курсантов: СБУ разоблачила "крота" ФСБ в военном институте

Иллюстративное фото: СБУ разоблачила крота ФСБ в военном институте (facebook com SecurSerUkraine ()
Автор: Наталья Кава

По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен агент ФСБ, который корректировал ракетные удары по объектам военного института, где проходил обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, предателем оказался курсант одного из украинских военных вузов, которого российская спецслужба завербовала через Telegram-канал по поиску "легких заработков".

Передавал координаты казарм и учебных корпусов

Как установило расследование, по заданию ФСБ фигурант должен был скорректировать ракетный удар по объектам образовательного учреждения. Среди целей, координаты которых он готовил для врага, были:

  • учебные корпуса,
  • курсантские казармы,
  • тренировочные пункты на полигонах института,
  • оборонные предприятия региона.

Кроме того, агент подготовил почасовые графики пребывания личного состава на различных объектах.

Задержали во время подготовки "отчета" для ФСБ

Киберспециалисты и следователи СБУ во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ задержали злоумышленника непосредственно на территории вуза - в момент, когда он формировал агентурный "отчет" с координатами для воздушной атаки.

Для сбора разведданных фигурант скрыто фотографировал учебные объекты и производственные цеха предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, где курсанты проходили выездные занятия.

Приговор суда

Во время обысков у предателя изъяли смартфон с доказательствами работы на фсб. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Расследование проводилось при содействии командования военного института и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

 

Задержание агентов ФСБ

6 января суд вынес приговор агенту российских спецслужб, которая наводила удары по Краматорску и прилегающим районам. Ее приговорили к максимальному наказанию - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Запорожье аналогичный срок получил еще один агент российской военной разведки, который корректировал вражеские обстрелы города.

Также в Одессе суд отправил за решетку очередную агентку РФ. Женщина под видом прогулок с 6-летним сыном фотографировала военные объекты и передавала их координаты через Google Maps.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныФСБВойна в Украинекурсант