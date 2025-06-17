Наводив комбіновані атаки РФ по Києву: СБУ затримала агента елітного підрозділу ГРУ

Деталі справи

За даними слідства, він координував ракетно-дронові атаки Росії на столичний регіон.

44-річний киянин потрапив у поле зору ГРУ після того, як під час ефіру в чат-рулетці висловлював проросійські погляди.

Фото: Агент елітного підрозділу ГРУ наводив удари РФ по Києву (t.me/SBUkr/15057)

Після вербування зрадник відстежував локації місцевих підприємств, які, на його думку, залучені до виробництва військового спорядження для ЗСУ.

Для збору інформації він використовував побутові розмови із знайомими, а також особисті виїзди до потенційних об’єктів. Одночасно шпигував за маршрутами руху та позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог.

Отримані дані ворог планував використати для нанесення ракетних ударів по Київщині, обходячи українську систему ППО. СБУ задокументувала всі дії агента та провела спецоперацію з його затримання.

Під час обшуку за місцем проживання було вилучено два телефони з агентурними звітами, що містили фото українських об’єктів із координатами.

Що загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за державною зрадою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.