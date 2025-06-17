Наводил комбинированные атаки РФ по Киеву: СБУ задержала агента элитного подразделения ГРУ

Детали дела

По данным следствия, он координировал ракетно-дронные атаки России на столичный регион.

44-летний киевлянин попал в поле зрения ГРУ после того, как во время эфира в чат-рулетке высказывал пророссийские взгляды.

Фото: Агент элитного подразделения ГРУ наводил удары РФ по Киеву (t.me/SBUkr/15057)

После вербовки предатель отслеживал локации местных предприятий, которые, по его мнению, задействованы в производстве военного снаряжения для ВСУ.

Для сбора информации он использовал бытовые разговоры со знакомыми, а также личные выезды к потенциальным объектам. Одновременно шпионил за маршрутами движения и позициями мобильных огневых групп во время воздушных тревог.

Полученные данные враг планировал использовать для нанесения ракетных ударов по Киевской области, обходя украинскую систему ПВО. СБУ задокументировала все действия агента и провела спецоперацию по его задержанию.

Во время обыска по месту жительства были изъяты два телефона с агентурными отчетами, содержащие фото украинских объектов с координатами.

Что грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по государственной измене, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.