Наводив атаки на Суми: завербований росіянами зрадник отримав суворий вирок

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 17:03
Наводив атаки на Суми: завербований росіянами зрадник отримав суворий вирок Фото: контррозвідка СБУ затримала зрадника ще в липні 2024 року (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: RBC.UA

Агента Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ), який коригував ворожі удари по електропідстанціях Сумщини, засуджено до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію пресслужби СБУ.

Зрадника затримали у липні минулого року - ним виявився 42-річний працівник місцевого підприємства, якого завербувало російське ФСБ. Він привернув увагу ворога своїми коментарями у проросійських Telegram-каналах.

Після отримання інструкцій зрадник фіксував на Google-картах розташування електропідстанцій, які росіяни планували знищити, щоби залишити прифронтове місто без світла.

Окрім того, агент ФСБ відстежував зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ, а також роботу місцевих мобільних вогневих груп після оголошення повітряних тривог.

В рамках проведення обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він збирав розвідувальні дані для своїх російських кураторів та контактував з ними.

На підставі доказів, які було зібрано контррозвідкою та слідчими СБУ, суд визнав зрадника винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині затримали агента РФ, який передавав ворогу координати українських захисників, по яких збиралися завдати ударів артилерією, FPV-дронами та авіабомбами. Для досягнення своєї мети зрадник намагався втертися в довіру військових ЗСУ, пропонуючи допомогу в побуті.

Також ми писали, що СБУ повідомила про затримання пари із Запоріжжя, яка готувала теракт проти українських військових. За вказівкою російських кураторів фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця перебування українських захисників або на маршрутах їхнього пересування містом.

