"Інспектував" рух колон ЗСУ до Бахмута. СБУ затримала агента російської розвідки

СБУ затримала "елітного" інформатора російського ГРУ, який шпигував за ЗСУ на Донбасі. Він збирав для окупантів розвіддані в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Особливу увагу приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Також зловмисник передавав агресору координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури.

Відомо, що свого часу мешканця вже звільненого Лиману завербувала російська воєнна розвідка. Отримані дані ворог використовував для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах, у тому числі із використанням дронів.

Його "зв'язковим" був розвідник штурмового батальйону спецназа ГРУ та навідник танкової роти ворожої тактичної групи "Купол". Спілкувався агент з росіянином через "Одноклассники". Наразі зрадник перебуває під вартою.

Які випадки "вилову" агентів РФ вже були раніше?

Зазначимо, що у цих прифронтових містах досить часто СБУ "ловить" інформаторів окупантів. Так, наприклад, лише за минулі вихідні, 27 та 28 травня, у Краматорську та Слов'янську затримано четверо російських бойовиків.

Цікаво, що останнім часом саме Бахмут, де тривають серйозні бої, стає епіцентром для інтересу російських агентів. Наприклад, нещодавно було затримано жительку Олексієво-Дружківки, яка вишукувала українську ППО в районі Бахмута, а подружжя, яке стало агентами РФ і передавали дані про ситуацію на Бахмутському напрямі і взагалі вже отримали тюремні терміни.

Для довідки

Лиман – місто, розташоване у Краматорському районі Донецької області. Під час вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року його тимчасово окупували російські війська, починаючи з кінця травня. Про його звільнення стало відомо у жовтні 2022 року.