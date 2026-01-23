Наводила російські ракети на київські ТЕЦ: СБУ затримала агента росіян

Зазначається, що жінка коригувала повітряні теракти РФ проти енергетики в Києві та шпигувала за переміщенням підрозділів Сил оборони. Її завданнями були пошук та передача фото, відео, координат київських ТЕЦ, оскільки росіяни планували серію нових ракетно-дронових терактів.

Затримана - мешканка Рівненської області. Її завербували, коли вона шукала "легких грошей" в соцмережах. Після вербування її відправили в Київську область, там вона фіксувала стан ТЕЦ після терактів РФ.

Після цього агентка Росії отримала завдання виїхати до Одеської, а потім Чернігівської областей. Там вона повинна була відстежувати переміщення ешелонів та колон ЗСУ.

"Для збору розвідданих по Одещині вона спочатку оселилася в готельному номері "з видом" на місцеву станцію Укрзалізниці. З вікна оселі агентка стежила за рухом потягів з військовою технікою у напрямку фронту. Далі фігурантка приїхала на Чернігівщину та орендувала квартиру біля автотраси. На підвіконні тимчасового помешкання вона встановила телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ", - сказано у повідомленні.

В Чернігівській області поплічницю росіян і затримали. Вилучено докази її співпраці з російськими окупантами - два смартфони, змінні сім-картки та інше.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - сказано у повідомленні.