Наводила российские ракеты на киевские ТЭЦ: СБУ задержала агента россиян

Отмечается, что женщина корректировала воздушные теракты РФ против энергетики в Киеве и шпионила за перемещением подразделений Сил обороны. Ее задачами были поиск и передача фото, видео, координат киевских ТЭЦ, поскольку россияне планировали серию новых ракетно-дронных терактов.

Задержанная - жительница Ровенской области. Ее завербовали, когда она искала "легких денег" в соцсетях. После вербовки ее отправили в Киевскую область, там она фиксировала состояние ТЭЦ после терактов РФ.

После этого агент России получила задание выехать в Одесскую, а затем Черниговскую области. Там она должна была отслеживать перемещение эшелонов и колонн ВСУ.

"Для сбора разведданных по Одесской области она сначала поселилась в гостиничном номере "с видом" на местную станцию Укрзализныци. Из окна дома агент следила за движением поездов с военной техникой в направлении фронта. Далее фигурантка приехала на Черниговщину и арендовала квартиру возле автотрассы. На подоконнике временного жилья она установила телефонную камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ", - сказано в сообщении.

В Черниговской области пособницу россиян и задержали. Изъяты доказательства ее сотрудничества с российскими оккупантами - два смартфона, сменные сим-карты и прочее.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.