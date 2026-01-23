RU

Наводила российские ракеты на киевские ТЭЦ: СБУ задержала агента россиян

Иллюстративное фото: Служба безопасности Украины (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Служба безопасности Украины задержала женщину, завербованную российскими оккупантами, которая наводила вражескую баллистику на ТЭЦ в Киеве. Параллельно она шпионила за военными Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Отмечается, что женщина корректировала воздушные теракты РФ против энергетики в Киеве и шпионила за перемещением подразделений Сил обороны. Ее задачами были поиск и передача фото, видео, координат киевских ТЭЦ, поскольку россияне планировали серию новых ракетно-дронных терактов.

Задержанная - жительница Ровенской области. Ее завербовали, когда она искала "легких денег" в соцсетях. После вербовки ее отправили в Киевскую область, там она фиксировала состояние ТЭЦ после терактов РФ.

После этого агент России получила задание выехать в Одесскую, а затем Черниговскую области. Там она должна была отслеживать перемещение эшелонов и колонн ВСУ.

"Для сбора разведданных по Одесской области она сначала поселилась в гостиничном номере "с видом" на местную станцию Укрзализныци. Из окна дома агент следила за движением поездов с военной техникой в направлении фронта. Далее фигурантка приехала на Черниговщину и арендовала квартиру возле автотрассы. На подоконнике временного жилья она установила телефонную камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ", - сказано в сообщении.

В Черниговской области пособницу россиян и задержали. Изъяты доказательства ее сотрудничества с российскими оккупантами - два смартфона, сменные сим-карты и прочее.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Фото: Служба безопасности Украины

 

Напомним, недавно органы государственной безопасности задержали двух мужчин, которые отчитывались врагу о последствиях ракетного удара по Львовщине 8-9 января. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

21 января Служба безопасности Украины и Национальная полиция по "горячим следам" задержали агента-киллера ФСБ, который пытался убить офицера ВСУ в Запорожье.

Также СБУ задержала агентурную группу российской военной разведки, которая готовила дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри. До этого недавно Служба безопасности Украины задержала в Херсоне двух российских агентов, которые готовились взорвать полицейских и сбежать после этого в РФ.

