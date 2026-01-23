ua en ru
Наводила російські ракети на київські ТЕЦ: СБУ затримала агента росіян

Україна, П'ятниця 23 січня 2026 11:59
UA EN RU
Наводила російські ракети на київські ТЕЦ: СБУ затримала агента росіян Ілюстративне фото: Служба безпеки України (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Служба безпеки України затримала жінку, завербовану російськими окупантами, яка наводила ворожу балістику на ТЕЦ в Києві. Паралельно вона шпигувала за військовими Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Зазначається, що жінка коригувала повітряні теракти РФ проти енергетики в Києві та шпигувала за переміщенням підрозділів Сил оборони. Її завданнями були пошук та передача фото, відео, координат київських ТЕЦ, оскільки росіяни планували серію нових ракетно-дронових терактів.

Затримана - мешканка Рівненської області. Її завербували, коли вона шукала "легких грошей" в соцмережах. Після вербування її відправили в Київську область, там вона фіксувала стан ТЕЦ після терактів РФ.

Після цього агентка Росії отримала завдання виїхати до Одеської, а потім Чернігівської областей. Там вона повинна була відстежувати переміщення ешелонів та колон ЗСУ.

"Для збору розвідданих по Одещині вона спочатку оселилася в готельному номері "з видом" на місцеву станцію Укрзалізниці. З вікна оселі агентка стежила за рухом потягів з військовою технікою у напрямку фронту. Далі фігурантка приїхала на Чернігівщину та орендувала квартиру біля автотраси. На підвіконні тимчасового помешкання вона встановила телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ", - сказано у повідомленні.

В Чернігівській області поплічницю росіян і затримали. Вилучено докази її співпраці з російськими окупантами - два смартфони, змінні сім-картки та інше.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - сказано у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, нещодавно органи державної безпеки затримали двох чоловіків, які звітували ворогу про наслідки ракетного удару по Львівщині 8-9 січня. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

21 січня Служба безпеки України та Національна поліція по "гарячих слідах" затримали агента-кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ЗСУ у Запоріжжі.

Також СБУ затримала агентурну групу російської воєнної розвідки, яка готувала дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини. До цього нещодавно Служба безпеки України затримала у Херсоні двох російських агентів, які готувались підірвати поліцейських і втекти після цього до РФ.

