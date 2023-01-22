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Навколо Кремля розмістили вже три комплекси ППО "Панцирь-С1"

Фото: біля Кремля на дахах будівель розмістили вже три установки "Панцирь-С1"
Автор: Наталія Юрченко

У центрі Москви на дахах будівель розмістили вже три комплекси протиповітряної оборони "Панцирь-С1". У центрі їх зони дії розташований Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика Evergreen Intel в Twitter.

Варто зазначити, учора у мережі з'явилися кадри, як ЗРГК "Панцирь-С1" розміщують на даху ще однієї будівлі в центрі Москви. Його встановили на дах головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ за адресою Петрівка, 38. Це вже третій комплекс, який встановили у центрі Москви.

Аналітики накреслили схему розміщення систем ППО, про розміщення яких відомо. "Панцирі" покривають територію у центрі російської столиці, усередині якої знаходиться Кремль.

Фото: у центрі ураження "Панцирів" у Москві знаходиться Кремль (twitter.com/vcdgf555)

Нагадаємо, раніше у мережі опублікували кадри, як "Панцир" встановлюють на даху Міноборони РФ на вулиці Знаменка, 19.

Також відомо, що ще один комплекс розмістили на даху Центрального окружного управління освіти Москви на вулиці Гончарний проїзд, 2а.

Крім того, росіяни помітили "Панцир" за 10 км від резиденції Путіна під Москвою.

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МоскваКремльРосійська ФедераціяПВО