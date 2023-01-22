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Вокруг Кремля разместили уже три комплекса ПВО "Панцирь-С1"

Фото: возле Кремля на крышах зданий разместили уже три установки "Панцирь-С1"
Автор: Наталья Юрченко

В центре Москвы на крышах зданий разместили уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1". В центре их зоны действия находится Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Evergreen Intel в Twitter.

Стоит отметить, что вчера в сети появились кадры, как ЗРПК "Панцирь-С1" размещают на крыше еще одного здания в центре Москвы. Его установили на крышу главного управления Министерства внутренних дел РФ по адресу Петровка, 38. Это уже третий комплекс, который был установлен в центре Москвы.

Аналитики начертили схему размещения систем ПВО, о размещении которых известно. "Панцири" покрывают территорию в центре российской столицы, посредине которой находится Кремль.

Фото: в центре поражения "Панцирей" в Москве находится Кремль (twitter.com/vcdgf555)

Напомним, ранее в сети опубликовали кадры, как "Панцирь" устанавливают на крыше Минобороны РФ по улице Знаменка, 19.

Также известно, что еще один комплекс разместили на крыше Центрального окружного управления образования Москвы по улице Гончарный проезд, 2а.

Кроме того, россияне заметили "Панцирь" в 10 км от резиденции Путина под Москвой.

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МоскваКремльРоссийская ФедерацияПВО