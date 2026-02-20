Навіть про "Зону 51"? Трамп дав добро розсекретити інформацію про прибульців

Рішення про публікацію файлів

Дональд Трамп заявив, що доручив федеральним структурам розпочати виявлення і подальше розкриття урядових документів, пов'язаних з НЛО і питаннями інопланетного походження. Відповідне повідомлення він розмістив у соціальній мережі Truth Social.

"З урахуванням виявленого величезного інтересу я доручаю міністру оборони та іншим відповідним міністерствам і відомствам почати процес виявлення та оприлюднення урядових файлів, пов'язаних з інопланетним і позаземним життям, непізнаними повітряними явищами (НЛО) та непізнаними літаючими об'єктами (НЛО), а також будь-якою іншою інформацією, яка стосується цих надзвичайно складних, але вкрай цікавих і важливих питань", - написав він.

Раніше політик піддав критиці Барака Обаму, заявивши, що той допустив розголошення секретної інформації, обговорюючи тему позаземного життя в подкасті.

"Він розкрив секретну інформацію, він не повинен був цього робити", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Що відомо з офіційних звітів

2021 року розвідувальне співтовариство США представило доповідь про випадки спостереження невпізнаних об'єктів військовими пілотами.

Документ не містив підтверджень теорій про інопланетян, однак фіксував необхідність більш уважного аналізу подібних епізодів.

У той самий період Пентагон оприлюднив відеозаписи, де зафіксовано об'єкти, що різко змінюють напрямок і швидкість у повітрі.

Ініціатива з розсекречення даних обговорюється на тлі напруженої політичної кампанії та суспільного інтересу до питань національної безпеки і прозорості влади.