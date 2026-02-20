Зять Трампа отримав нову посаду при Білому домі - її раніше не існувало

У США оголосили про кадрове рішення, яке може вплинути на подальші дипломатичні процеси на Близькому Сході та в інших регіонах. Йдеться про розширення повноважень одного з ключових учасників попередніх міжнародних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico .

Президент США Дональд Трамп повідомив про намір призначити свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником миру.

Заява глави Білого дому прозвучала під час публічного заходу, більш відомого як "Рада миру", де участь брали десятки світових лідерів.

За словами Трампа, Кушнер зосередиться на укладанні нових дипломатичних угод.

Глава держави позитивно оцінив його досвід роботи в першій адміністрації та наголосив на внеску Кушнера в переговорні процеси на Близькому Сході, включно з участю в підготовці Авраамської угоди.

"Дуже розумний хлопець. Ми робимо Джареда також посланцем миру. Вони обидва посланці миру, і я вам скажу ось що. Я спостерігаю за цими хлопцями і кажу: принаймні, ми захищені з точки зору інтелекту", - сказав Трамп.

Зазначається, що в попередній період роботи в Білому домі Кушнер обіймав посаду старшого радника і відігравав одну з ключових ролей у дипломатичних ініціативах адміністрації.

Нове призначення фактично закріплює за Кушнером окремий напрямок, пов'язаний із просуванням мирних домовленостей.