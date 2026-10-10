"Навіть в Москві дефіцит": МЗС Польщі потролило Росію через дизельну угоду зі США

Дизельна угода США та Росії викликала запитання щодо реальних можливостей Москви експортувати пальне. На тлі пошкоджень російських НПЗ у Польщі вказали на дефіцит дизеля навіть у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у соцмережі Х міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Польський міністр зазначив, що посольство повідомляє про дефіцит пального навіть у Москві, яка зазвичай має пріоритет у постачанні.

Він також звернув увагу на повідомлення про пошкодження близько 50% нафтопереробних потужностей Росії внаслідок українських ударів.

"Тож звідки ж візьмуться надлишки для експорту?" - запитав глава польського МЗС, поставивши під сумнів можливість Росії наростити постачання дизеля за кордон.

Дизельна угода між США та РФ

Нагадуємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія не запропонувала США жодних поступок щодо України в обмін на послаблення санкцій.