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"Навіть в Москві дефіцит": МЗС Польщі потролило Росію через дизельну угоду зі США

14:59 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
"Навіть в Москві дефіцит": МЗС Польщі потролило Росію через дизельну угоду зі США Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
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Дизельна угода США та Росії викликала запитання щодо реальних можливостей Москви експортувати пальне. На тлі пошкоджень російських НПЗ у Польщі вказали на дефіцит дизеля навіть у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у соцмережі Х міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Польський міністр зазначив, що посольство повідомляє про дефіцит пального навіть у Москві, яка зазвичай має пріоритет у постачанні.

Він також звернув увагу на повідомлення про пошкодження близько 50% нафтопереробних потужностей Росії внаслідок українських ударів.

"Тож звідки ж візьмуться надлишки для експорту?" - запитав глава польського МЗС, поставивши під сумнів можливість Росії наростити постачання дизеля за кордон.

Дизельна угода між США та РФ

Нагадуємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія не запропонувала США жодних поступок щодо України в обмін на послаблення санкцій.

Рішення Вашингтона також викликало критику з боку президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що послаблення санкцій без чіткої та тривалої домовленості про деескалацію лише допоможе Росії продовжувати війну.

На тлі цього США також закликали Україну припинити удари по російській інфраструктурі, погрожуючи зупинкою розвідданих.

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