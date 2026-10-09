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Подарунки Путіну не спрацюють на мир: Зеленський відреагував на скандальне рішення Трампа

22:42 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Подарунки Путіну не спрацюють на мир: Зеленський відреагував на скандальне рішення Трампа Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
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Рішення Сполучених Штатів щодо російського дизельного пального обернеться продовженням терору та підлостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що дозвіл країні-агресорці продавати нафтопродукти є інвестицією у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Зеленський заявив, що необхідна реальна деескалація з РФ у дзеркальному форматі.

"Будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з Росією - це очевидна слабкість, це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу", - наголосив він.

Що передувало

Трамп сьогодні заявив, що у розмові з Путіним домовився, що РФ негайно поставить понад 300 000 тонн дизелю на американський та світовий ринки, ще 500 000 тонн - протягом листопада, і 1 000 000 тонн - одразу після цього.

Крім того, з огляду на стан нафтопереробних заводів РФ, країна-агресорка потім поставить ще 3 000 000 тонн дизельного палива.

Мінфін США вже дозволив постачання російського дизелю і зняв з нього санкції до 7 квітня 2027 року.

Нагадаємо, за останні тижні Трамп неодноразово заявляв, що Україна має припинити бити по інфраструктурі РФ, оскільки це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизелю.

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