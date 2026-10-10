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"Даже в Москве дефицит": МИД Польши потролил Россию из-за дизельного соглашения с США

14:59 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
"Даже в Москве дефицит": МИД Польши потролил Россию из-за дизельного соглашения с США Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
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Дизельное соглашение США и России вызвало вопросы реальных возможностей Москвы экспортировать топливо. На фоне повреждений российских НПЗ в Польше указали дефицит дизеля даже в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Польский министр отметил, что посольство сообщает о дефиците топлива даже в Москве, которая обычно имеет приоритет в поставках.

Он также обратил внимание на сообщения о повреждении около 50% нефтеперерабатывающих мощностей России в результате украинских ударов.

"Итак, откуда же возьмутся излишки для экспорта?" – спросил глава польского МИД, поставив под сомнение возможность России нарастить поставки дизеля за границу.

Дизельное соглашение между США и РФ

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на мировой рынок.

В то же время, аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Россия не предложила США никаких уступок в отношении Украины в обмен на ослабление санкций.

Решение Вашингтона также вызвало критику президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что ослабление санкций без четкой и длительной договоренности о деэскалации поможет России продолжать войну.

На фоне этого США также призвали Украину прекратить удары по российской инфраструктуре, угрожая остановкой разведданных.

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