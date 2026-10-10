"Даже в Москве дефицит": МИД Польши потролил Россию из-за дизельного соглашения с США
Дизельное соглашение США и России вызвало вопросы реальных возможностей Москвы экспортировать топливо. На фоне повреждений российских НПЗ в Польше указали дефицит дизеля даже в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
Польский министр отметил, что посольство сообщает о дефиците топлива даже в Москве, которая обычно имеет приоритет в поставках.
Он также обратил внимание на сообщения о повреждении около 50% нефтеперерабатывающих мощностей России в результате украинских ударов.
"Итак, откуда же возьмутся излишки для экспорта?" – спросил глава польского МИД, поставив под сомнение возможность России нарастить поставки дизеля за границу.
Дизельное соглашение между США и РФ
Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на мировой рынок.
В то же время, аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Россия не предложила США никаких уступок в отношении Украины в обмен на ослабление санкций.
Решение Вашингтона также вызвало критику президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что ослабление санкций без четкой и длительной договоренности о деэскалации поможет России продолжать войну.
На фоне этого США также призвали Украину прекратить удары по российской инфраструктуре, угрожая остановкой разведданных.