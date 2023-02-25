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Навіть Лукашенко не вірить. У Білорусі оцінили ймовірність "провокацій" ЗСУ у Придністров'ї

Новость на русском →
Субота 25 лютого 2023 11:03
Навіть Лукашенко не вірить. У Білорусі оцінили ймовірність "провокацій" ЗСУ у Придністров'ї Фото: голова правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у намір України влаштувати "провокацію" у невизнаному Придністров'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Це їм невигідно. Захід хотів би одним ударом вирішити проблему з Росією і в Придністров'ї закрити цю "сіру дірку", як вони кажуть, і об'єднати Молдову, запхати її до Румунії або зробити прозахідною. Це їхня мета. Українцям це не треба. Я не вірю, що українці одуріють та розв'яжуть якийсь другий фронт", - сказав білоруський диктатор.

Нагадаємо, вранці 23 лютого в Росії нафантазували підготовку "вторгнення" ЗСУ у Придністров'ї. Пізніше там заявили, що ситуація несе пряму загрозу "російському миротворчому контингенту", який зараз перебуває в невизнаній Придністровській Молдавській Республіці.

До речі, раніше українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Майя Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

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