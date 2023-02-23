Росія продовжує істерію з Придністров'ям: вигадала загрозу своїм "миротворцям"

У Росії продовжують вигадувати нові звинувачення на адресу України в контексті Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ .

"Реалізація запланованої провокації несе пряму загрозу російському миротворчому контингенту, розгорнутому на законних підставах у Придністров'ї", - сипали вигаданими звинуваченнями у Міноборони РФ.

Держава-терорист продовжила розповідати про "плани" України вторгнутися в Придністров'я, заявивши, що нібито "фіксує накопичення українських підрозділів поблизу кордону".

Нагадаємо, вранці 23 лютого у Росії нафантазували підготовку "вторгнення" ЗСУ в Придністров'я.

До слова, раніше українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Майя Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.