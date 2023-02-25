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Даже Лукашенко не верит. В Беларуси оценили вероятность "провокаций" ВСУ в Приднестровье

Новина українською →
Суббота 25 февраля 2023 11:03
Даже Лукашенко не верит. В Беларуси оценили вероятность "провокаций" ВСУ в Приднестровье Фото: глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины устроить "провокацию" в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт", - сказал белорусский диктатор.

Напомним, утром 23 февраля в России нафантазировали подготовку "вторжения" ВСУ в Приднестровье. Позже там заявили, что в ситуация несет прямую угрозу "российскому миротворческому контингенту", который сейчас находится в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

К слову, ранее украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

После этого президент Майя Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

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