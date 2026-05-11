Навіть адвокат Меланії не радить купувати "золоту візу" Трампа: ось в чому проблема

Згідно із документами Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), проєкт не зміг зацікавити велику кількість заможних інвесторів. З моменту запуску ініціативи у 2025 році надійшло лише 338 заяв. Трамп обіцяв "мільярди доларів від програми, а Адміністрація США розраховувала на справжній ажіотаж.

При цьому лише 165 заявників фактично сплатили за обробку документів. Сама участь коштує дорого: за "золоту візу" потрібно віддати уряду 1 мільйон доларів та додатково сплатити комісію у 15 тисяч доларів.

Міф про пришвидшений розгляд документів

Влада рекламувала "золоту картку" як найшвидший шлях до посвідки на проживання у Штатах і це було головним бонусом програми. Проте у заяві DHS прямо вказано, що заявники на отримання "золотої візи Трампа" можуть просто підвищити шанси пришвидшити розгляд, але "не обов’язково матимуть свої клопотання розглянутими швидше, ніж будь-які заявники без золотої картки", що фактично нівелює сенс величезних витрат.

Чому юристи радять уникати візи Трампа

Проти ініціативи виступили правозахисники та адвокати, які вважають, що нова програма порушує чинні правила, тому може бути скасована судом. "Золота віза" суперечить категоріям віз EB-1 та EB-2, що призначені для людей з надзвичайними здібностями.

Навіть колишній адвокат Меланії Трамп відмовляє клієнтів від цієї ідеї. Майкл Вайлдс раніше працював із родиною президента. Він забезпечував візи для учасниць конкурсу Міс Всесвіт, а також консультував сім'ю Кушнерів.

Вайлдс каже прямо, що програма Трампа юридично сумнівна. Він просто не береться за такі справи.

"Було б неетично з мого боку рекомендувати її (програму, - ред.) клієнтам", – сказав Вайлдс.

Основні ризики для іноземних інвесторів

Колеги юриста теж вказують на безліч ризиків покупки "золотої картки" Трампа. Серед них: відсутність офіційного затвердження програми Конгресом, тривалі судові процеси, які можуть зупинити програму.

Крім цього, проблемою є невизначеність із податковими наслідками для клієнтів. А ще ризик втратити 15 000 доларів лише за спробу подати заявку.

Опитані журналістами юристи рекомендують інвесторам не ризикувати. Вони радять обирати перевірені та легальні способи імміграції, адже "золота картка" поки що виглядає як авантюра з непередбачуваним результатом.