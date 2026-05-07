ua en ru
Чт, 07 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Країни ЄС розсварилися через зростання кількості віз для росіян

04:12 07.05.2026 Чт
2 хв
Франція видала на 23% більше віз росіянам і намагалася сховати цю статистику
aimg Катерина Коваль
Країни ЄС розсварилися через зростання кількості віз для росіян Фото: депутати європейського парламенту (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Країни ЄС у 2025 році видали росіянам понад 620 тисяч шенгенських віз — на 10% більше, ніж роком раніше. Дані спровокували напругу серед дипломатів ЄС і оголили глибокий розкол між Францією, Італією та Іспанією з одного боку і країнами Балтії та Польщею - з іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Читайте також: Європу сколихнули нові погрози Трампа щодо тарифів: готуються контрзаходи

Цифри, які розсварили ЄС

Російські громадяни подали понад 670 тисяч заявок на шенгенську візу у 2025 році — майже на 8% більше, ніж у 2024-му. Видано понад 620 тисяч віз. Понад 477 тисяч із них — туристичні, що становить близько 77% від загальної кількості.

Три чверті всіх заявок припадають на Францію, Італію та Іспанію. Найбільше зростання показала Франція - плюс 23% порівняно з 2024 роком. У Франції проживає понад 56 тисяч росіян, значна частина яких - на Лазурному березі, де заморожено понад 50 об'єктів нерухомості, пов'язаних із санкційними особами.

Скандал із прихованою статистикою

В центрі скандалу - внутрішній моніторинговий документ Єврокомісії "Шенгенський барометр". Дані про візи для росіян спровокували такі гострі суперечки, що зі свіжої версії документа їх просто прибрали. Кілька дипломатів звернули на це увагу під час обговорень. Після того як вісім країн ЄС підняли це питання, цифри повернули - але вже в окремий технічний додаток.

Розкол у підходах

Країни Балтії та Польща давно наполягають: росіяни не мають права на туристичні поїздки до Європи, поки Москва веде війну проти України. Франція та інші країни заходу Європи дивляться на це інакше - частково через економічні зв'язки, частково через аргумент, що ізоляція росіян може відрізати їх від світу за межами кремлівської пропаганди.

Єврокомісія нагадала, що ще у 2022 році рекомендувала країнам-членам депріоритизувати заявки від росіян. ЄС також повністю призупинив угоду про спрощення візового режиму з Росією і у 2025 році скасував багаторазові візи для росіян.

Раніше Естонія запропонувала назавжди закрити для російських військових, які воювали проти України, кордони Шенгену. За словами прем’єра Крістена Міхала, після війни такі люди можуть стати загрозою для європейської безпеки.

Нині ініціативу Таллінна обговорюють у Євросоюзі. Єврокомісія вже отримала завдання від Європейської ради проаналізувати можливість впровадження цих обмежень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Росіяни
Новини
Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту