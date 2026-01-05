Навіщо Зеленський замінив Шмигаля на Федорова: РБК-Україна дізналося деталі

"Як у нас кажуть, Федоров - єдина людина, яка має план війни, отже, така людина має очолити МО: розібратися зі старою неефективною генеральською гвардією, працювати зі зрозумілими KPI, навести лад з ТЦК тощо. Тут якраз радикальні реформи потрібні", - сказав співрозмовник РБК-Україна у владі.

"Але з переведенням Федорова на Міноборони постало питання, що робити з нинішнім міністром Денисом Шмигалем. У Зеленського одразу була готова відповідь - поставити Шмигаля керувати вакантним, проблемним і замазаним у "Міндічгейті" міністерством енергетики", - йдеться у статті.

Як стверджує низка співрозмовників РБК-Україна, першу пропозицію про перехід з Міноборони до Міненерго Шмигаль делікатно відхилив.

За словами джерел, нова посада стала для нього несподіванкою - він лише почав заглиблюватися в роботу свого міністерства та вносити зміни, а тут через кілька місяців його вже хотіли перевести на зовсім нову сферу, що, очевидно, йому не подобалося.

"В результаті другого дня переговорів Шмигалю запропонували на додачу до Міністерства енергетики посаду першого віцепрем'єра, який звільниться після переведення Федорова в МО. На це Шмигаль уже погодився, формально ставши другою людиною в уряді", - зазначається у статті.