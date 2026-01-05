RU

Зачем Зеленский заменил Шмыгаля на Федорова: РБК-Украина узнало детали

Фото: Денис Шмыгаль и Михаил Федоров (Ministry of Defence)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Ірина Глухова

Главная задача Михаила Федорова на посту главы Минобороны - сделать это министерство более современным. А действующий министр Денис Шмыгаль сначала не давал своего согласия на "перевод" в Минэнерго.

"Как у нас говорят, Федоров - единственный человек, который имеет план войны, следовательно, такой человек должен возглавить МО: разобраться со старой неэффективной генеральской гвардией, работать с понятными KPI, навести порядок с ТЦК и так далее. Здесь как раз радикальные реформы нужны", - сказал собеседник РБК-Украина во власти.

"Но с переводом Федорова на Минобороны встал вопрос, что делать с нынешним министром Денисом Шмыгалем. У Зеленского сразу был готов ответ - поставить Шмыгаля руководить вакантным, проблемным и замазанным в "Миндичгейте" министерством энергетики", - говорится в статье.

Как утверждает ряд собеседников РБК-Украина, первое предложение о переходе из Минобороны в Минэнерго Шмыгаль деликатно отклонил.

По словам источников, новая должность стала для него неожиданностью - он только начал углубляться в работу своего министерства и вносить изменения, а тут через несколько месяцев его уже хотели перевести на совершенно новую сферу, что, очевидно, ему не нравилось.

"В результате второго дня переговоров Шмыгалю предложили в придачу к Министерству энергетики должность первого вице-премьера, который освободится после перевода Федорова в МО. На это Шмыгаль уже согласился, формально став вторым человеком в правительстве", - отмечается в статье.

 

Кадровые изменения

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил нынешнему руководителю Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины. Об этом он сказал в вечернем обращении.

Также стало известно, что Зеленский предложил правительству назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины.

