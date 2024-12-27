Навіщо війська КНДР у Курській області та чи буде від них сенс: пояснення експерта

Російська Федерація втягнула у свою війну проти України військових Північної Кореї. Це підкріплення допомагає росіянам наступати в Курській області
Чи буде сенс від військ КНДР читайте у матеріалі РБК-Україна - "Частка корейців лише до 2%. Що дають Росії війська КНДР і чи є ефект на фронті".
Як йдеться у матеріалі, підкріплення з кількох тисяч військових із КНДР допомогло росіянам почати наступ у Курській області. Питання лише у тому, наскільки сильно північнокорейські військові допомагають росіянам. Адже станом на середину грудня їх активно задіюють у штурмових операціях на північ, захід і схід від міста Суджа.
На думку військового експерта Павла Нарожного, військові з Північної Кореї промиті пропагандою.
"Вони далеко від своєї батьківщини і не готові залишити єдиний "острівець безпеки", - пояснив Нарожний.
Він зазначив, що командувати цими військами було відправлено трьох генералів, при цьому один з них вже був під час нашого удару Storm Shadow.
"Три генерали на дві бригади - це дуже багато. І свідчить про те, що приїхали туди вони вчитися", - зазначив співрозмовник.
За його словами, основне завдання північнокорейських військ - отримати досвід реальних бойових дій у сучасній війні. Ефективність же в боях на даному етапі - дуже мала. Зокрема через мовний бар'єр.
"За повідомленнями російських воєнкорів, у них один перекладач на 50-100 осіб. Тобто, якщо взяти два взводи піхоти, один іде з перекладачем, другий - без. Як так можна воювати? Не розуміючи, що відбувається на полі бою, не маючи інформації від БПЛА та інших джерел розвідки? Як воювати в такому форматі, у мене розуміння нуль", - розповів Нарожний.
Експерт вважає, що солдати КНДР не будуть чинити якогось глобального впливу на ситуацію на полі бою.
"Ці 1,5 км ворогу потрібно пробігти, щоб дійти до наших посадок. А зробити це під постійним вогнем практично нереально. Коли виходить по 30-40 осіб на відкриту ділянку - це мішень, яку покладуть навіть не дронщики або артилерія, їх покладуть кулеметники. Так, корейці навчаться. Це тільки перша хвиля, вони отримають досвід і тоді, можливо, стануть ефективними. Але поки що вони на рівні звичайної піхоти, можливо, трохи більш вмотивованої", - додав Нарожний.
У Південній Кореї вважають, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових. А до грудня їх кількість збільшиться до 10 тисяч солдатів.
Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що дії КНДР нібито передбачені "договором про всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю.
За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, КНДР хоче отримати від Росії технології в обмін на солдатів. Йдеться про технології у ракетній, ядерній та інших військових програмах.
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