Навіщо війська КНДР у Курській області та чи буде від них сенс: пояснення експерта

Як йдеться у матеріалі, підкріплення з кількох тисяч військових із КНДР допомогло росіянам почати наступ у Курській області. Питання лише у тому, наскільки сильно північнокорейські військові допомагають росіянам. Адже станом на середину грудня їх активно задіюють у штурмових операціях на північ, захід і схід від міста Суджа.

На думку військового експерта Павла Нарожного, військові з Північної Кореї промиті пропагандою.

"Вони далеко від своєї батьківщини і не готові залишити єдиний "острівець безпеки", - пояснив Нарожний.

Він зазначив, що командувати цими військами було відправлено трьох генералів, при цьому один з них вже був під час нашого удару Storm Shadow.

"Три генерали на дві бригади - це дуже багато. І свідчить про те, що приїхали туди вони вчитися", - зазначив співрозмовник.

За його словами, основне завдання північнокорейських військ - отримати досвід реальних бойових дій у сучасній війні. Ефективність же в боях на даному етапі - дуже мала. Зокрема через мовний бар'єр.

"За повідомленнями російських воєнкорів, у них один перекладач на 50-100 осіб. Тобто, якщо взяти два взводи піхоти, один іде з перекладачем, другий - без. Як так можна воювати? Не розуміючи, що відбувається на полі бою, не маючи інформації від БПЛА та інших джерел розвідки? Як воювати в такому форматі, у мене розуміння нуль", - розповів Нарожний.

Експерт вважає, що солдати КНДР не будуть чинити якогось глобального впливу на ситуацію на полі бою.

"Ці 1,5 км ворогу потрібно пробігти, щоб дійти до наших посадок. А зробити це під постійним вогнем практично нереально. Коли виходить по 30-40 осіб на відкриту ділянку - це мішень, яку покладуть навіть не дронщики або артилерія, їх покладуть кулеметники. Так, корейці навчаться. Це тільки перша хвиля, вони отримають досвід і тоді, можливо, стануть ефективними. Але поки що вони на рівні звичайної піхоти, можливо, трохи більш вмотивованої", - додав Нарожний.