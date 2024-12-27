Зачем войска КНДР в Курской области и будет ли от них смысл: объяснение эксперта

Как говорится в материале, подкрепление из нескольких тысяч военных из КНДР помогло россиянам начать наступление в Курской области. Вопрос лишь в том, насколько сильно северокорейские военные помогают россиянам. Ведь по состоянию на середину декабря их активно задействуют в штурмовых операциях к северу, западу и востоку от города Суджа.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, военные из Северной Кореи промыты пропагандой.

"Они далеко от своей родины и не готовы оставить единственный "островок безопасности", - пояснил Нарожный.

Он отметил, что командовать этими войсками было отправлено трех генералов, при этом один из них уже был во время нашего удара Storm Shadow.

"Три генерала на две бригады - это очень много. И свидетельствует о том, что приехали туда они учиться", - отметил собеседник.

По его словам, основная задача северокорейских войск - получить опыт реальных боевых действий в современной войне. Эффективность же в боях на данном этапе - очень мала. В частности из-за языкового барьера.

"По сообщениям российских военкоров, у них один переводчик на 50-100 человек. То есть, если взять два взвода пехоты, один идет с переводчиком, второй - без. Как так можно воевать? Не понимая, что происходит на поле боя, не имея информации от БПЛА и других источников разведки? Как воевать в таком формате, у меня понимания ноль", - рассказал Нарожный.

Эксперт считает, что солдаты КНДР не будут оказывать какого-то глобального влияния на ситуацию на поле боя.

"Эти 1,5 км врагу нужно пробежать, чтобы дойти до наших посадок. А сделать это под постоянным огнем практически нереально. Когда выходит по 30-40 человек на открытый участок - это мишень, которую положат даже не дронщики или артиллерия, их положат пулеметчики. Да, корейцы научатся, это только первая волна, они получат опыт и тогда, возможно, станут эффективными. Но пока что они на уровне обычной пехоты, возможно, чуть более мотивированной", - добавил Нарожный.