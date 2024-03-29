Навіщо Україні ракети ATACMS: Зеленський пояснив причину

За словами президента, ракети ATACMS можуть вражати цілі в окупованому Росією Криму. В тому числі аеродроми, з яких відбувається запуск літаки з високоточними ракетами. Саме ці ракети нещодавно влучили в Одесу та кілька інших цілей.

"Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами: Все - газ, енергетика, школи, заводи, цивільні будівлі. ATACMS - це відповідь", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що хоче використовувати ракети більшої дальності не для атаки на російську територію, а саме на аеродроми в Криму.

"Коли Росія знатиме, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як з морським флотом. Ми витіснили їх з наших територіальних вод. Тепер ми витіснимо їх з аеропортів у Криму", - сказав він.

Він також згадав, що в лютому в Мюнхені показував карту цілей, які можуть бути вражені зенітно-ракетними комплексами. Зокрема там були вказані військові платформи РФ, такі як аеропорти, системи протиповітряної оборони та інші об'єкти.

"Ми можемо використовувати військово-морські дрони, щоб витіснити їхній флот (Росії - ред.) з наших територіальних вод і всієї західної частини Чорного моря, так. Але цього недостатньо для перемоги. Це безпілотники, а не ракети", - сказав він.

ATACMS для України

Нагадаємо, минулого року українські воїни вдарили по аеродромах росіян у Луганську й Бердянську. В ЗМІ з'явилась інформація про те, що Збройні сили України використовували для удару американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості. Пізніше у США підтвердили таку інформацію. У Вашингтоні уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

Ще в жовтні 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що постачання ATACMS Україні відбуватиметься на постійній основі.

Нещодавно американське видання NBC News повідомляло, що Білий дім працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності.

Також американське видання Politico писало, що новий пакет військової допомоги Україні від США міг містити кілька далекобійних ATACMS. Однак ці ракети у нову американську допомогу не увійшли.

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